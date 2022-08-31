ASUS Zenfone 9 получает бета-обновление Android 13

ASUS начала выпуск обновления Android 13 для смартфона ASUS Zenfone 9, который вышел около месяца назад с Android 12 «из коробки». Бета-программа Android 13 для смартфона ASUS Zenfone 9 распространяется для зарегистрированных участников. Производитель сообщает, что бета-версия может содержать ошибки и проблемы и настоятельно рекомендует сделать резервную копию данных.

Напомним, что ASUS Zenfone 9 оснащен 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+. За производительность отвечает мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. На задней панели устройства находится двойная камера, состоящая из 50-мп основного датчика Sony IMX766 в сочетании с 2-мп сверхшироким датчиком Sony IMX363. Фронтальная камера имеет 12-мп датчик Sony IMX663. Смартфон имеет защиту от воды и пыли (IP68). Емкость аккумулятора 4300 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт.