ASUS Zenfone 9 скоро обновят до Android 13

Компания ASUS раскрыла план по обновлению своих смартфонов до операционной системы Android 13. Итак, компактный флагман Zenfone 9 получит апдейт уже в следующем месяце. Очередь Zenfone 8 и 8 Flip наступит в январе следующего года. А вот владельцам ROG Phone 6, 6 Pro и 6D придется запастись терпением – обновления для них ожидаются в первом квартале 2023 года. Что до ROG Phone 5 и 5s, то они получат Android 13 только летом следующего года.

Напомним, что ASUS Zenfone 9 оснащается 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, 112% охватом цветовой палитры DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, защитой от пыли и влаги (степень IP68), батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и 6-осевая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), стереодинамиками и боковым дактилоскопом.