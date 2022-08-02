ASUS анонсировала 14-дюймовый Chromebook CX1

Компания ASUS анонсировала Chromebook CX1. Новинка выполнена в легком и прочном корпусе. Вес устройства составляет 1,47 кг.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением FHD. Основана модель на платформе Intel с процессором Pentium Silver. Он имеет шарнир на 180 градусов. Беспроводное соединение обеспечивает двухдиапазонный Wi-Fi 6.

Доступные конфигурации включают: 4 ГБ/8 ГБ памяти LPDDR4 и 32 ГБ/64 ГБ памяти eMMC. Порты ввода/вывода: два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-C, аудиоразъем и устройство для чтения карт Micro SD. Также есть HD-камера с разрешением 720p для проведения видеозвонков. Встроенный динамик, встроенный микрофон с поддержкой распознавания голоса Google Assistant.

Автономность ноутбука достигает 12 часов без подзарядки.

Благодаря плавной работе, надежной защите и удобным функциям ASUS Chromebook CX1 идеально подходит не только для студентов, но и для всех, кто находится в пути.