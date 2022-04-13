ASUS анонсировала блок питания ROG Thor 1600W Titanium

Сегодня ASUS представила самый мощный вариант блоков питания премиум-класса ROG Thor. Новый блок питания ROG Thor 1600 W Titanium обладает не только огромной мощностью, но и новейшими возможностями подключения, в том числе 16-контактным разъемом, совместимым с ATX 3.0, мощность которого, по данным ASUS, составляет 600 Вт. Также имеется целых десять 8-контактных разъемов питания PCIe, два 8-контактных разъема EPS, 24-контактный разъем ATX и дюжина разъемов питания SATA.

Под корпусом ROG Thor 1600 W Titanium используются высококачественные полевые транзисторы GaN в схеме коммутации и единая шина +12 В, соответствующая эффективности 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium.

135-мм вентилятор может оставаться полностью выключенным до нагрузки 800 Вт благодаря набору радиаторов, разработанных ASUS, которые, наряду с низким общим уровнем шума, обеспечивают этот блок питания Cybenetics Lambda акустическим рейтингом A++. ASUS поддерживает его с 10-летней гарантией. Компания не раскрыла цены.