ASUS анонсировала блок питания ROG Thor 1600W Titanium…

Под корпусом ROG Thor 1600 W Titanium используются высококачественные полевые транзисторы GaN в схеме коммутации и единая шина +12 В, соответствующая эффективности 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium.
135-мм вентилятор может оставаться полностью выключенным до нагрузки 800 Вт благодаря набору радиаторов, разработанных ASUS, которые, наряду с низким общим уровнем шума, обеспечивают этот блок питания Cybenetics Lambda акустическим рейтингом A++. ASUS поддерживает его с 10-летней гарантией. Компания не раскрыла цены.