ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG279QR формата 2K/WQHD

Компания ASUS представила монитор ROG Swift PG279QR формата 2K/WQHD. Аппарат предназначен для использования в составе игровых настольных систем, который получил 27 дюймов по диагонали. Разрешение устройства обладает 2560 на 1440 пикселей и контрастность — 1000:1. Частота обновления достигает 165 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок, включая перевод экрана в портретную ориентацию. Предусмотрены интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, два порта USB 3.0 и 3,5-мм гнездо для наушников. О стоимости новинки пока не сообщается.