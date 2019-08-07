ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG279QR формата 2K/WQHD

2019-08-07, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ASUS ROG Swift PG279QR; [24]
Компания ASUS представила монитор ROG Swift PG279QR формата 2K/WQHD. Аппарат предназначен для использования в составе игровых настольных систем, который получил 27 дюймов по диагонали. Разрешение устройства обладает 2560 на 1440 пикселей и контрастность — 1000:1. Частота обновления достигает 165 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок, включая перевод экрана в портретную ориентацию. Предусмотрены интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, два порта USB 3.0 и 3,5-мм гнездо для наушников. О стоимости новинки пока не сообщается.


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