ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с уникальным складным дисплеем

На выставке IFA 2022, компания ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Модель будет доступна по цене от 3999 долларов.

Новинка имеет уникальный дизайн, который позволяет использовать две конфигурации OLED-дисплея в одном устройстве. Большой 17,3-дюймовый сенсорный экран 4:3 с разрешением 2,5K складывается посередине, образуя два бесшовных дисплея с соотношением сторон 3:2 12,5-дюймов с разрешением 1920 x 1280. В сочетании с полноразмерной клавиатурой ASUS ErgoSense Bluetooth и сенсорной панелью складная конструкция расширяет возможности мультизадачности.

Ноутбук ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) оснащается процессором Intel Core i7 U-серии 12-го поколения, графикой Intel Iris Xe, беспроводным модулем Intel WiFi 6E, до 16 ГБ ОЗУ и быстрым твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Есть два порта Thunderbolt 4, поддерживающих быструю зарядку долговечной батареи емкостью 75 Втч.

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