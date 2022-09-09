ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с уникальным складным дисплеем

Новинка имеет уникальный дизайн, который позволяет использовать две конфигурации OLED-дисплея в одном устройстве. Большой 17,3-дюймовый сенсорный экран 4:3 с разрешением 2,5K складывается посередине, образуя два бесшовных дисплея с соотношением сторон 3:2 12,5-дюймов с разрешением 1920 x 1280. В сочетании с полноразмерной клавиатурой ASUS ErgoSense Bluetooth и сенсорной панелью складная конструкция расширяет возможности мультизадачности.
Ноутбук ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) оснащается процессором Intel Core i7 U-серии 12-го поколения, графикой Intel Iris Xe, беспроводным модулем Intel WiFi 6E, до 16 ГБ ОЗУ и быстрым твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Есть два порта Thunderbolt 4, поддерживающих быструю зарядку долговечной батареи емкостью 75 Втч.