ASUS анонсировала обновленный ноутбук для бизнеса ExpertBook B9

ASUS анонсировала ноутбук нового поколения ExpertBook B9. Новый ноутбук получил все сильные стороны от предыдущего поколения, но стал еще производительнее, функциональнее и более защищённым.

Ноутбук оснащен 14 дюймовым дисплеем NanoEdge. Есть встроенная веб-камера с датчиком распознавания по лицу. ExpertBook B9 имеет до четырех микрофонов с охватом 360 градусов и поддержку голосового помощника Alexa.

ASUS ExpertBook B9 стал производительнее, благодаря процессору Intel Core i7-1165G7 и встроенной графике Intel Xe. Доступно до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 4266 МГц. Ноутбук оснащен двумя NVMe-накопителями общей емкостью 2 ТБ.

Обновленный ExpertBook B9 обеспечивает сверхбыстрый доступ к беспроводной сети через модуль Intel WiFi 6. По словам производителя, емкости заряда аккумулятора хватает на целый день. Ноутбук поддерживает функцию быстрой зарядки и может зарядить за 45 минут 60%.

Ноутбук поступит в продажу в следующем году, цену компания не раскрыла.
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