ASUS анонсировала портативный компьютер TUF Gaming FX505DV

Компания ASUS представила портативный компьютер TUF Gaming FX505DV. Аппарат оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Объем оперативной памяти достигает 32 Гбайт. Клавиатура оснащена многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой различных эффектов. В качестве ОС выступает Windows 10. Габариты составляют 360,4 * 262,0 * 25,8 мм, вес — 2,3 килограмма. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, веб-камера 720p, порты HDMI 2.0 и USB 3.1 Gen 1. О стоимости новинки пока не сообщается.