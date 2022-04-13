ASUS анонсирует блок питания ROG Thor 1600W Titanium

ASUS представила самый мощный вариант блоков питания премиум-класса ROG Thor.

Новый ROG Thor 1600 W Titanium обладает не только огромной мощностью, но и новейшими возможностями подключения, в том числе 16-контактным разъемом, совместимым с ATX 3.0, а также двумя 8-контактными разъемами питания PCIe, двумя 8-контактными разъемами EPS, 24-контактным разъемом ATX и дюжиной разъемов питания SATA.

В ROG Thor 1600 W Titanium используются высококачественные полевые транзисторы GaN в схеме коммутации и единая шина +12 В, соответствующая эффективности 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium. Цифровой контроллер обеспечивает точное управление силовым массивом GaN, обеспечивая молниеносную реакцию на изменения нагрузки. Обдувает компоненты 135 мм вентилятор с низким уровнем шума. Встроенные радиаторы ROG имеют в 2 раза больший объем, чем традиционные конструкции, что приводит к снижению температуры внутри блока питания на 20%, что еще больше увеличивает срок службы компонентов. OLED-дисплей дает представление об общей потребляемой мощности системы.

На блок питания ASUS ROG Thor 1600W Titanium распространяется 10 лет гарантии. Все кабели поставляются в оплетке.

Компания не раскрыла цену нового блок питания.