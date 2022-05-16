ASUS анонсирует мощный ноутбук ROG STRIX Scar 6 Ultra

ASUS анонсирует линейку мощных ноутбуков ROG STRIX Scar. Новинки должны показать на мероприятии "Безграничный" (Boundless) 17 мая. Ориентировочная цена линейки стартует от 2000 долларов.

ASUS ROG Strix Scar будут доступны в различных конфигурациях, с процессорами Intel Alder Lake-H, так и с более дорогими процессорами Alder Lake-HX. Что касается спецификаций, топовая модель, известная как ROG Strix Scar 6 Plus Ultra будет оснащена процессором Core i9-12900HX с 16 ядрами и 24 потоками, максимальная частота процессора составляет 5,0 ГГц, Strix Scar 6 будет поставляться с заводским разгоном, который поднимет частоту процессора до 5,2 ГГц. В дополнение к процессору линейка Strix Scar также будет поставляться с мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Модели ASUS ROG Strix Scar 6 будут оснащены 15,6-дюймовым дисплеем, а модель Plus — 17,3-дюймовым дисплеем. Они будут представлены в нескольких вариантах с высоким разрешением и высокой частотой обновления. Ноутбуки также будут поддерживать до 64 ГБ памяти DDR5 и до четырех накопителей M.2.