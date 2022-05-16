ASUS анонсирует мощный ноутбук ROG STRIX Scar 6 Ultra

ASUS анонсирует линейку мощных ноутбуков ROG STRIX Scar. Новинки должны показать на мероприятии "Безграничный" (Boundless) 17 мая. Ориентировочная цена линейки стартует от 2000 долларов.

ASUS ROG Strix Scar будут доступны в различных конфигурациях, с процессорами Intel Alder Lake-H, так и с более дорогими процессорами Alder Lake-HX. Что касается спецификаций, топовая модель, известная как ROG Strix Scar 6 Plus Ultra будет оснащена процессором Core i9-12900HX с 16 ядрами и 24 потоками, максимальная частота процессора составляет 5,0 ГГц, Strix Scar 6 будет поставляться с заводским разгоном, который поднимет частоту процессора до 5,2 ГГц. В дополнение к процессору линейка Strix Scar также будет поставляться с мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Модели ASUS ROG Strix Scar 6 будут оснащены 15,6-дюймовым дисплеем, а модель Plus — 17,3-дюймовым дисплеем. Они будут представлены в нескольких вариантах с высоким разрешением и высокой частотой обновления. Ноутбуки также будут поддерживать до 64 ГБ памяти DDR5 и до четырех накопителей M.2.
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Thin…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и ThinСегодня на мероприятии MWC 2022, были представлены новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Think…
Представлены ноутбуки Lenovo Yoga Slim 7i Pro X и Slim 7 Pro…
Представлены ноутбуки Lenovo Yoga Slim 7i Pro X и Slim 7 ProКомпания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями Yoga Slim 7i Pro X и Yoga Slim 7 Pro X, которые …
Lambda объединился с Razer для выпуска самого мощного в мире…
Lambda объединился с Razer для выпуска самого мощного в миреLambda в сотрудничестве с Razer выпустила новый Lambda Tensorbook, самый мощный в мире ноутбук, предназна…
Представлен тизер Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 года …
Представлен тизер Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 года У Lenovo есть линейка ноутбуков под брендом Xiaoxin на китайском рынке, сообщается, что в настоящее время…
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два экрана…
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два экранаКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook Pro Duo 14 OLED (UX8402), которая получила …
Ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro, Pro 360 оснащены AMOLED-э…
Ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro, Pro 360 оснащены AMOLED-эОбъявление Samsung на MWC принесло нам новые ноутбуки. Samsung представила четыре новых ноутбука — все с…
Игровые ноутбуки Alienware x14 и Alienware m15 R7 запущены в…
Игровые ноутбуки Alienware x14 и Alienware m15 R7 запущены вDell Technologies представила игровые ноутбуки Alienware x14 и Alienware m15 R7 в Индии. …
Ноутбук MSI Modern 15 оценен в 800 долларов…
Ноутбук MSI Modern 15 оценен в 800 долларовКомпания MSI представила обновленные ноутбуки Modern 14 и Modern 15, которые построены на 15-Вт процессор…
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor