ASUS анонсирует мощный ноутбук ROG STRIX Scar 6 Ultra

ASUS ROG Strix Scar будут доступны в различных конфигурациях, с процессорами Intel Alder Lake-H, так и с более дорогими процессорами Alder Lake-HX. Что касается спецификаций, топовая модель, известная как ROG Strix Scar 6 Plus Ultra будет оснащена процессором Core i9-12900HX с 16 ядрами и 24 потоками, максимальная частота процессора составляет 5,0 ГГц, Strix Scar 6 будет поставляться с заводским разгоном, который поднимет частоту процессора до 5,2 ГГц. В дополнение к процессору линейка Strix Scar также будет поставляться с мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Модели ASUS ROG Strix Scar 6 будут оснащены 15,6-дюймовым дисплеем, а модель Plus — 17,3-дюймовым дисплеем. Они будут представлены в нескольких вариантах с высоким разрешением и высокой частотой обновления. Ноутбуки также будут поддерживать до 64 ГБ памяти DDR5 и до четырех накопителей M.2.