ASUS анонсирует новое семейство ноутбуков Zenbook

Во время цифрового мероприятия «Pinnacle of Performance» ASUS представила новую линейку ноутбуков 2022 года. Ранее компания показала модели Vivobook Pro и Vivobook S OLED. Линейка ноутбуков Zenbook была переработана, и теперь предлагаются новые модели серий Zenbook Pro и S.

Флагманской моделью станет - Zenbook Pro 16X OLED с новым дизайном AAS Ultra. Он позиционируется как «бескомпромиссный» ноутбук для создателей контента. В его основе лежит процессор Intel Core i9 12-го поколения и графика NVIDIA RTX 3060. Венцом достижений этого ноутбука является его OLED-дисплей, который является первым в мире 16-дюймовым 4K OLED с Dolby Vision HDR и с поддержкой технологии Pantone. Другие ноутбуки линейки Zenbook Pro будут оснащены OLED-дисплеями с диагональю от 14,5 до 16 дюймов, процессорами Intel серии Core 12-го поколения и встроенной графикой (RTX 3050 в Zenbook Pro 17) и все это в тонком и легком корпусе.

Серия Zenbook S также пополнится двумя новыми 13,3-дюймовыми моделями — Zenbook S 13 Flip OLED и Zenbook S 13 OLED. Как следует из названия, модель Flip оснащена 360-градусным шарниром ErgoLift, поэтому вы можете использовать ее в режиме ноутбука, планшета или настольного компьютера. Стандартная модель имеет традиционный для ноутбука дизайн. Flip поставляется с процессором Intel Core i7 12-го поколения, портами Thunderbolt 4 USB-C, устройством чтения карт памяти microSD и использует встроенную графику. Между тем, Zenbook S 13 OLED поставляется с процессором AMD Ryzen 9 6800U со встроенной графикой Radeon 680M.