ASUS анонсирует новое семейство ноутбуков Zenbook

Во время цифрового мероприятия «Pinnacle of Performance» ASUS представила новую линейку ноутбуков 2022 года. Ранее компания показала модели Vivobook Pro и Vivobook S OLED. Линейка ноутбуков Zenbook была переработана, и теперь предлагаются новые модели серий Zenbook Pro и S.

Флагманской моделью станет - Zenbook Pro 16X OLED с новым дизайном AAS Ultra. Он позиционируется как «бескомпромиссный» ноутбук для создателей контента. В его основе лежит процессор Intel Core i9 12-го поколения и графика NVIDIA RTX 3060. Венцом достижений этого ноутбука является его OLED-дисплей, который является первым в мире 16-дюймовым 4K OLED с Dolby Vision HDR и с поддержкой технологии Pantone. Другие ноутбуки линейки Zenbook Pro будут оснащены OLED-дисплеями с диагональю от 14,5 до 16 дюймов, процессорами Intel серии Core 12-го поколения и встроенной графикой (RTX 3050 в Zenbook Pro 17) и все это в тонком и легком корпусе.

Серия Zenbook S также пополнится двумя новыми 13,3-дюймовыми моделями — Zenbook S 13 Flip OLED и Zenbook S 13 OLED. Как следует из названия, модель Flip оснащена 360-градусным шарниром ErgoLift, поэтому вы можете использовать ее в режиме ноутбука, планшета или настольного компьютера. Стандартная модель имеет традиционный для ноутбука дизайн. Flip поставляется с процессором Intel Core i7 12-го поколения, портами Thunderbolt 4 USB-C, устройством чтения карт памяти microSD и использует встроенную графику. Между тем, Zenbook S 13 OLED поставляется с процессором AMD Ryzen 9 6800U со встроенной графикой Radeon 680M.
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 15 получил графику NVIDIA GeForc…
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 15 получил графику NVIDIA GeForcКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями ROG Strix Scar 15 и Scar 17, которые …
Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 16X OLED…
Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 16X OLEDКомпания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro 16X OLED (UX7602), одной из особенностей которого стал 16-д…
Ноутбук Xiaomi Book S 12.4 засветился в бенчмарке…
Ноутбук Xiaomi Book S 12.4 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще не представленного…
OFF Global выпускает ноутбуки Alder Lake под брендом Nokia п…
OFF Global выпускает ноутбуки Alder Lake под брендом Nokia пOFF Global сегодня объявила о заключении лицензионного соглашения с Nokia на разработку и продажу ноутбук…
Представлены ноутбуки MSI Prestige на чипах Intel Alder Lake…
Представлены ноутбуки MSI Prestige на чипах Intel Alder LakeКомпания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Prestige 14, Prestige 14 Evo и Prestige 15, которые…
Представлен 8-дюймовый ноутбук Chuwi MiniBook Yoga…
Представлен 8-дюймовый ноутбук Chuwi MiniBook YogaСегодня был представлен 8-дюймовый ноутбук Chuwi MiniBook Yoga с сенсорным экраном и процессором Celeron …
Представлен обновленный ноутбук Acer Predator Helios 300…
Представлен обновленный ноутбук Acer Predator Helios 300Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 300. Acer заявляет, что это первый игровой ноутбук с дис…
Samsung Galaxy Book Go 14 подешевел до 200 долларов…
Samsung Galaxy Book Go 14 подешевел до 200 долларовСетевые источники сообщают о том, что американский сетевой магазин Walmart снизил цену на ноутбук Samsung…
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor