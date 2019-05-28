ASUS готовит к выпуску лимитированную версию ZenFone 6 Edition 30

В честь своего 30- летия компания ASUS представила новый смартфон — ZenFone 6 Edition 30. Он создан на базе модели ZenFone 6 и будет выпущен ограниченным тиражом в 3000 экземпляров. Смартфон имеет VIP-преимущества и эксклюзивную 30-месячную гарантию, но главными дополнениями к этой модели, безусловно, являются 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон отличает матовый чёрный корпус с узнаваемыми концентрическими кругами на задней крышке и логотип "Edition 30". В остальном, это тот же Zenfone 6 с впечатляющей флип-камерой с 48 МП основным сенсором Sony IMX586 и 13 МП сверхшироким датчиком с 125-градусным полем зрения.

Вы также получите набор микросхем Snapdragon 855, батарею емкостью 5 000 мАч и стандартное программное обеспечение Android 9 Pie вместе с IPS-экранои диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9, максимальной яркостью 600 нит и 100-процентным охватом спектра DCI-P3. Производитель на данный момент не озвучил цены и доступность ZenFone 6 Edition 30.