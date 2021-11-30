ASUS готовит выпустить ноутбук ROG Zephyrus Duo GX650

Разработчики микросхем, такие как AMD и NVIDIA, могут удивить потребителей широким предложением своих новых продуктов, представив на выставке CES 2022. AMD должна представить свою известную по слухам линейку процессоров Rembrandt-H на основе усовершенствованного ядра Zen 3, иногда называемого Zen 3+. Согласно последнему отчету, у Bluetooth SIG есть некоторые данные о грядущем ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo GX650, который объединяет процессоры AMD Rembrandt-H и графику NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Как утверждает сайт, сердцем этого ноутбука будет процессор AMD Ryzen 9 6900HX, построенный по 6-нм техпроцессу TSMC.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti предположительно основана на SKU графического процессора GA103 S, который, вероятно, специально разработан для ноутбуков и предназначен исключительно для них. ASUS также объединила 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 с процессором AMD Ryzen, предполагая, что у Rembrandt-H есть новый контроллер памяти. Эта модель ноутбука также имеет 16-дюймовый экран Full HD с частотой 300 Гц и антибликовым покрытием.