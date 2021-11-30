ASUS готовит выпустить ноутбук ROG Zephyrus Duo GX650

Разработчики микросхем, такие как AMD и NVIDIA, могут удивить потребителей широким предложением своих новых продуктов, представив на выставке CES 2022. AMD должна представить свою известную по слухам линейку процессоров Rembrandt-H на основе усовершенствованного ядра Zen 3, иногда называемого Zen 3+. Согласно последнему отчету, у Bluetooth SIG есть некоторые данные о грядущем ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo GX650, который объединяет процессоры AMD Rembrandt-H и графику NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Как утверждает сайт, сердцем этого ноутбука будет процессор AMD Ryzen 9 6900HX, построенный по 6-нм техпроцессу TSMC.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti предположительно основана на SKU графического процессора GA103 S, который, вероятно, специально разработан для ноутбуков и предназначен исключительно для них. ASUS также объединила 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 с процессором AMD Ryzen, предполагая, что у Rembrandt-H есть новый контроллер памяти. Эта модель ноутбука также имеет 16-дюймовый экран Full HD с частотой 300 Гц и антибликовым покрытием.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Zephyrus Duo GX650
Apple представит MacBook Pro на M1X 18 октября…
Apple представит MacBook Pro на M1X 18 октябряСлух оказался правдой: Apple проведет второе осеннее продуктовое мероприятие 18 октября в 13:00 по восточ…
Спецификации грядущего ноутбука ASUS ROG Strix Scar 15 с про…
Спецификации грядущего ноутбука ASUS ROG Strix Scar 15 с проASUS готовится к выпуску нового игрового ноутбука премиум класса. Новая утечка показала, что компания вып…
Новый MacBook Air слили в сеть за год до релиза…
Новый MacBook Air слили в сеть за год до релизаРендеры грядущего Apple MacBook Air только что просочились в сеть благодаря надежному инсайдеру. Эти ренд…
Представлен ноутбук MSI Creator Z16 в исполнении Hiroshi Fuj…
Представлен ноутбук MSI Creator Z16 в исполнении Hiroshi FujКомпания MSI в сотрудничестве с брендом уличной одежды Hiroshi Fujiwara представили ноутбук Creator Z16 H…
Ноутбуки Lenovo с процессорами Intel 12-го поколения будут в…
Ноутбуки Lenovo с процессорами Intel 12-го поколения будут вОфициальный представитель Lenovo только что объявил, что новые ноутбуки компании находятся на подходе и б…
Представлен Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition…
Представлен Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen EditionКомпания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition, которая являетс…
Новый MacBook Pro получит вырез в дисплее…
Новый MacBook Pro получит вырез в дисплееНедавно выяснилось, что будущие модели MacBook Pro 2021 года, которые будут выпущены всего через нескольк…
Ноутбук Honor MagicBook V14 2021 получил 90-Гц экран…
Ноутбук Honor MagicBook V14 2021 получил 90-Гц экранКомпания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook V14 2021, которая появится в китайской п…
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen ProОбзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen Pro
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor