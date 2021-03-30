ASUS и Acer поднимут цены на ноутбуки на 10%

На современном рынке компьютерных комплектующих наблюдается страшный дефицит видеокарт, из-за чего стоимость каждой модели выросла в несколько раз. Сегодня оказалось, что аналогичное повышение цен будет происходить и на рынке игровых ноутбуков, которая тоже пользуются повышенным спросом и, вероятно, производители решили получить с этого дополнительную прибыль. Например, аналитическое агентство, которое занимается рынком игровых ноутбуков, представило отчет о том, что в следующем квартале 2021 года компании ASUS и Acer планируют поднять стоимость своих игровых ноутбуков на 10%. К сожалению, это пусть и неофициальной информации, но на самом деле она выглядит максимально логично и уместно. Так что если вы хотели покупать игровой ноутбук, то самое время это сделать.