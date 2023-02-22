ASUS обновила ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro до Android 13

Довольно часто пользователи жалуются на то, что их смартфоны не получают обновления до свежей версии операционной системы, так как производителю это не совсем интересно. И на самом деле, безусловно, так и есть, потому что производитель после продажи смартфона свою прибыль уже получил. Правда, есть некоторые компании, которые активно работают над своим имиджем и занимаются в том числе тем, что обновляют свои флагманские смартфоны до свежих версий операционной системы — это нужно в том числе для того, чтобы не терять потенциальных покупателей в будущем. И сегодня у нас появилась интересная информация о том, что компания ASUS решила обновить свои смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro — они начали получать обновление до операционной системы Android 13.

Стоит сразу отметить, что данное обновление получат далеко не все пользователи, так что если вам пока что не пришло обновление, то стоит подождать, пока прилетит апдейт в настройки системы. При этом ожидать каких-то кардинальных изменений в плане пользовательского интерфейса тоже не стоит, потому что на самом деле данная версия операционной системы Android от предыдущей отличается только внутренними компонентами и функциями. Это огромное преимущество для тех, кто уже привык к текущему интерфейсу и не желает заниматься адаптацией к чему-то новому. Будем ждать обновления до свежей прошивки и на других смартфонах компании, потому что сейчас у них очень много смартфонов на Android 11, что, конечно, очень странно.
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