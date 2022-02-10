ASUS обновила линейку игровых гарнитур ROG Fusion II

Ассортимент ASUS пополнился двумя парами новых проводных игровых наушников — ROG Fusion II 500 и Fusion II 300. Обе модели предлагают 7.1-канальный цифровой звук и микрофоны с шумоподавлением. Наушники оснащены 50-мм преобразователи ASUS Essence, оснащенные цифро-аналоговым преобразователем высокого разрешения ESS 9280 Quad DAC.

Обе гарнитуры оснащены настраиваемой подсветкой Aura RGB с 16,8 миллионов цветов и шестью режимами настройки освещения. Основное различие между двумя моделями заключается в том, что Fusion II 500 предлагает подключение через разъем 3,5 мм, разъемы USB-C и USB-A, а модель Fusion II 300 - через USB-C и USB-A. Удобная и легкая конструкция с эргономичными амбушюрами обеспечивает комфорт при использовании. Разъем 3,5 мм, разъемы USB- C и USB-A обеспечивают полную совместимость с ПК, компьютерами Mac, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox серии X|S и мобильными устройствами.

Наушники ROG Fusion II 500 и Fusion II 300 появятся в продаже в этом месяце. Fusion II 500 оценена в 180 долларов.