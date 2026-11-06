Наушники Moto Buds 2 Ultra оценили в 200 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников Moto Buds 2 Ultra, которые ориентированы на премиальный звук, созданный в партнерстве с акустическими инженерами Bose.

Новинка характеризуется оснащаются гибридной двухполосной системой из крупного 11-миллиметрового динамического вуфера и выделенного сбалансированного арматурного твитера с калибровкой Bose SoundDesign, адаптивным шумоподавлением Bose QuietControl ANC с умным режимом прозрачности, поддержкой сертификации Hi-Res Audio, технологиями пространственного звучания Dolby Atmos и отслеживания положения головы Dolby Head Tracking, связкой из трех микрофонов в каждом наушнике с датчиком костной проводимости VPU, функцией синхронного перевода речи в реальном времени AI Live Translate, пылевлагозащитой корпуса по стандарту IP57 (с возможностью кратковременного погружения в воду), автономностью до 8 часов без кейса и до 37 часов вместе с футляром, а также поддержкой беспроводной зарядки. Цена наушников составила 200 евро.
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