Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Pro 4

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Pro 4, которая получила двухдрайверную акустическую систему (в сотрудничестве с Dynaudio) с 11-миллиметровым динамическим низкочастотным драйвером с двухмагнитной системой и 30-слойной керамико-металлической мембраной, а также 6-миллиметровым планарным твитером с плоской диафрагмой. За управление каждого из них отвечает отдельный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

Новинка также характеризуется диапазоном частот от 10 Гц до 40 кГц, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой кодека LHDC 5.0 с битрейтом до 1 Мбит/с и до 24 бит/192 кГц, поддержкой кодеков AAC, SBC, LHDC и LC3, персонализированным звуковым профилем Golden Sound, системой активного адаптивного шумоподавления ANC, тремя микрофонами и датчиком костной проводимости VPU с алгоритмами ИИ для подавления шума во время голосовых вызовов, поддержкой синхронной записи звука с обоих наушников с обработкой Dolby, переводом речи в реальном времени, игровым режимом со скоростью задержки до 39 мс, голосовой активацией Google Gemini, поддержкой Bluetooth 6.1, Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, металлическим корпусом, массой наушника 5,6 грамма и зарядного кейса 41,8 грамма, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, батареями ёмкостью 65 мАч и 576 мАч соответственно, автономностью до 13 часов или до 53 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой (10 минут зарядки хватит на 14 часов работы) и беспроводной зарядок. Цена наушников будет объявлена позже.