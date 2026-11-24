Представлены беспроводные наушники JBL Soundgear Sense

Компания JBL пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью Soundgear Sense, которая получила 16,2-миллиметровые динамические излучатели с облегчённой многослойной композитной диафрагмой и высокомагнитным корпусом. Новинка также характеризуется фирменным алгоритмом обработки звука DSP, оптимизацией низких частот, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, зарядным футляром массой 69,5 грамма, массой одного наушника 13,1 грамма, дугообразными заушинами для лучшей фиксации, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, четырьмя микрофонами с направленным захватом голоса, временем автономной работы до 6 часов или до 24 часов с учетом зарядного кейса. Наушники уже появились в китайской продаже по эквивалентной цене в 195 долларов.