Представлены беспроводные наушники HONOR Earbuds S3

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds S3, которая основана на 13-миллиметровых динамических излучателях. Новинка также характеризуется массой 4,2 грамма, системой шумоподавления на базе алгоритмов искусственного интеллекта, временем автономной работы до 9 или до 49 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (десяти минут восполнения заряда хватит на три часа воспроизведения музыки), адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, а также функциями ИИ-записи с преобразованием речи в текст и перевода в реальном времени. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 45 долларов.