ASUS обновляет свои смартфоны до Android 12

ASUS начала свой путь обновления Android 12 еще в декабре с Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip, и, к сожалению, тайваньской компании потребовалось почти пять месяцев после этого, чтобы вернуться к предшественникам этих смартфонов. Однако сегодня компания наконец объявила, что Android 12 теперь доступен для Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro, выпущенных в 2020 году. Выпускаемая новая прошивка помечена как версия 31.0210.0210.250 для обеих моделей (обратите внимание, что мы говорим о Zenfone 7 ZS670KS и Zenfone 7 Pro ZS671KS). Как обычно с такими беспроводными развертываниями, новое программное обеспечение распространяется на разные устройства партиями, поэтому может пройти несколько дней, прежде чем все устройства получат желанное уведомление об обновлении.

Если вы нетерпеливы и хотите вручную проверить, получили ли вы свой апдейт, вы можете перейти в «Настройки»> «Система» и нажать «Обновления системы» — возможно, вам повезет. Обратите внимание: если вы в какой-то момент захотите вернуться к Android 11 с Android 12, вам придется стереть все свои данные. Поэтому перед обновлением до Android 12 рекомендуется сделать резервную копию на всякий случай. Помимо всего, что Google упаковал в выпуск Android 12, ваш Zenfone 7 или 7 Pro также получает обновленные встроенные приложения, «скорректированную» панель быстрых настроек, панель уведомлений и панель громкости, а также анимацию зарядки системы. Хорошие новости для тех, кто так давно ждал апдейта системы.