ASUS официально представила новый портативный компьютер Chromebook 12 C223

Состоялся анонс нового портативного компьютера под названием ASUS Chromebook 12 C223. Аппарат получил 11,6-дюймовый экран с разрешением 1366 на 768 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор Celeron N3350 поколения Intel Apollo Lake и 4 Гбайт ОЗУ. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Работает ноутбук под управлением операционной системы Chrome OS. Предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Оценивается новинка в 320 евро.