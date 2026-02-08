Представлен игровой смартфон AYANEO Pocket PLAY

Компания AYANEO представила гибрид смартфона и портативной консоли Pocket PLAY, который основан на производительном 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Immortalis-G720. Новинка также характеризуется активной системой охлаждения, выдвижным 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 точек и адаптивной кадровой частотой 120, 144 и 165 Гц, полноценным игровым контроллером с переключением в игровой режим одним нажатием, мощным линейным вибромотором X-оси 0815, стереодинамиками, полнофункциональным портом USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, дактилоскопом в кнопке питания и слотом для карты памяти microSD. Цена устройства пока не объявлена.

