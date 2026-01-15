Xiaomi повысит цены на свои смартфоны

Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Redmi K90. К счастью, производителю смартфонов удалось обеспечить себя достаточными поставками DRAM на весь 2026 год, однако продолжающийся кризис означает, что покупателям всё равно придётся платить больше за будущие модели. По данным Omdia, цены на мобильную DRAM и флеш-память выросли более чем на 70% и 100% соответственно, а себестоимость смартфонов по оценкам увеличилась более чем на 25%.

В такой ситуации становится очевидно, что Xiaomi будет крайне сложно сдерживать рост цен, и одним из способов заметно сократить расходы может стать более консервативный подход к техпроцессу при производстве собственного процессора XRING 02. Если бы Xiaomi занималась исключительно разработкой процессоров, логичным шагом было бы использование самого передового 2-нм техпроцесса TSMC, как это планируют Apple, Qualcomm и MediaTek. Однако поскольку бизнес компании также включает продажу мобильных устройств, ей приходится идти на определённые компромиссы. Скорее всего, компания будет использовать более доступный техпроцесс 3 нм, чтобы предоставить потенциальным покупателям определённое преимущество в плане стоимости конечной продукции. Конечно, это не даст заметного прироста в плане производительности, но для многих конечных покупателей куда важнее цена смартфона, нежели дополнительные проценты производительности в бенчмарках.
