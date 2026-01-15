Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…

В такой ситуации становится очевидно, что Xiaomi будет крайне сложно сдерживать рост цен, и одним из способов заметно сократить расходы может стать более консервативный подход к техпроцессу при производстве собственного процессора XRING 02. Если бы Xiaomi занималась исключительно разработкой процессоров, логичным шагом было бы использование самого передового 2-нм техпроцесса TSMC, как это планируют Apple, Qualcomm и MediaTek. Однако поскольку бизнес компании также включает продажу мобильных устройств, ей приходится идти на определённые компромиссы. Скорее всего, компания будет использовать более доступный техпроцесс 3 нм, чтобы предоставить потенциальным покупателям определённое преимущество в плане стоимости конечной продукции. Конечно, это не даст заметного прироста в плане производительности, но для многих конечных покупателей куда важнее цена смартфона, нежели дополнительные проценты производительности в бенчмарках.