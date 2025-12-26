Samsung Galaxy TriFold испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео испытания на прочность смартфона Samsung Galaxy TriFold. Итак, внутренний экран, как это обычно бывает со складными устройствами, легко царапается. Песок мешает работе шарниров, но, если вытрясти его обратно, всё приходит в норму. Ну а самый главный тест, на изгиб, новинка не прошла. Как выяснилось, даже небольшое усилие способно сломать складывающийся втрое смартфон.

Напомним, что оцененный от 2500 долларов Galaxy TriFold имеет в своем оснащении 10-дюймовый складной дисплей с разрешением 2160:1584 пикселя, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовый внешний экран с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношением сторон 21:9, пиковой яркостью 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, две 10-Мп селфи-камеры, тройную основную камеру модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), двойные титановые шарниры, раму из бронированного алюминия, защиту от воды и пыли по стандарту IP48, 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.
В сеть утекли характеристики флагмана Vivo X300…
В сеть утёк слайд презентации флагманских смартфонов серии Vivo X300, который раскрывает их технические х…
В Nubia Z80 Ultra вернут продвинутый ультраширик…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне Nubia …
Продажи серии iPhone 17 бьют все рекорды…
Компания Apple продолжает находиться на подъёме после запуска серии iPhone 17, которая получила преимущес…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 представят уже 26 ноября…
Qualcomm собирается представить Snapdragon 8 Gen 5 уже 26 ноября, и хотя этот процессор создаётся по той …
Глобальную версию Nubia Z80 Ultra оценили в 650 евро …
Компания Nubia представила глобальную версию флагманском смартфона Nubia Z80 Ultra, который оценен в 650,…
Honor WIN получит аккумулятор ёмкостью 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, чем будут отличаться смартфоны Honor WIN и WIN RT. Ит…
Смартфон Moto X70 Air Pro готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в скором времени в Китае будет представлен смартфон Moto X70 Air Pro. Т…
Apple хочет выпускать чипы для iPhone в Индии…
Сборка и упаковка процессоров для iPhone в ближайшем будущем могут быть налажены в Индии — информация об …
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor