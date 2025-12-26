Samsung Galaxy TriFold испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео испытания на прочность смартфона Samsung Galaxy TriFold. Итак, внутренний экран, как это обычно бывает со складными устройствами, легко царапается. Песок мешает работе шарниров, но, если вытрясти его обратно, всё приходит в норму. Ну а самый главный тест, на изгиб, новинка не прошла. Как выяснилось, даже небольшое усилие способно сломать складывающийся втрое смартфон.

Напомним, что оцененный от 2500 долларов Galaxy TriFold имеет в своем оснащении 10-дюймовый складной дисплей с разрешением 2160:1584 пикселя, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовый внешний экран с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношением сторон 21:9, пиковой яркостью 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, две 10-Мп селфи-камеры, тройную основную камеру модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), двойные титановые шарниры, раму из бронированного алюминия, защиту от воды и пыли по стандарту IP48, 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.