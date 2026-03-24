ASUS планирует повысить цену на свои компьютеры

ASUS недавно объявила, что собирается повысить цены на ПК, и это повышение станет одним из самых крупных за последнее время. Стоит отметить, что индустрия ПК испытывает давление с тех пор, как дефицит памяти стал распространённой проблемой, однако поставщики сдерживались от резкого повышения цен на продукцию, поскольку они использовали накопленные запасы, сформированные в предыдущие кварталы. Однако с учётом того, как трудно стало обеспечить поставки DRAM в последнее время, такие компании, как ASUS, Acer и не только не могут не повышать цены. По данным отчета аналитиков, ASUS планирует повысить цены на ПК на 30%, и хотя повышение затронет только потребительский рынок Тайваня, оно, вероятно, с течением времени распространится и на другие регионы.

В отчёте также говорится, что производители ПК сталкиваются с трудностями в поддержании цепочки поставок, поскольку дефицит памяти влияет на их маржу, а также возникли другие проблемы, включая рост цен на SSD, дефицит процессоров и видеокарт. Это значит, что производителям приходится маневрировать в сложной ситуации, чтобы обеспечить стабильные поставки на потребительские рынки. В то же время, чтобы поддерживать свой доход, повышение цен стало абсолютной необходимостью для таких компаний, как ASUS. Проблема лишь в том, что с повышением цен упадёт спрос — пользователи просто будут отказывать себе в удовольствии апгрейда или покупки ПК из-за слишком высокого ценника, что всё равно ударит по доходу брендов.
