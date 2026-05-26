Ноутбук Infinix XBOOK B15 вышел в России

Компания Infinix выпустила на российский рынок ноутбук XBOOK B15, которая основана на чипах AMD Ryzen 5 7535H, Ryzen 5 7540U и Ryzen 7 7735HS. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 точек, батареей ёмкостью 50 Втч со временем автономной работы до 8 часов, клавиатурой с подсветкой, полноразмерными интерфейсами и корпусом массой 1,7 кг. Базовая конфигурация с шестиядерным Ryzen 5 7535H обойдется в 47 тысяч рублей, однако первые покупатели смогут приобрести ноутбук со скидкой.