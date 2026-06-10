Lenovo повысит цену на всю свою продукцию

Один из крупнейших производителей компьютеров готовится к очередному повышению цен, что ещё сильнее осложнит покупку новых ПК для потребителей. Стоит понимать, что ситуация на рынке компьютеров остаётся крайне напряжённой. Производители продолжают регулярно повышать стоимость своей продукции, причём многие компании уже несколько раз пересматривали цены с начала года. Среди тех, кто объявлял о подорожании устройств и комплектующих, можно выделить ASUS, Framework, AMD, NVIDIA и не только. А теперь к ним присоединяется Lenovo. Согласно данным китайского издания Sina Finance, Lenovo готовит повышение цен практически на весь ассортимент продукции. Стоимость некоторых моделей компьютеров может увеличиться более чем на 1000 юаней, что эквивалентно примерно 147 долларам.

По имеющейся информации, компания уже разослала официальные уведомления о корректировке цен своим партнёрам и дистрибьюторам по всей стране (речь про Китай). Основной причиной очередного подорожания называют продолжающийся рост цен на оперативную память и накопители. Именно эти факторы вынудили большинство производителей компьютеров и комплектующих увеличить стоимость своей продукции. И если тенденция сохранится, покупка новых ПК станет значительно менее доступной для многих пользователей. Особенно если учесть, что спрос на память не падает — от квартала к кварталу компании заказывают всё больше продукции для центров обработки данных искусственного интеллекта.
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