Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Go Ryzen Edition

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Go Ryzen Edition, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen AI 7 H 350 (архитектура Zen 5) с тактовой частотой до 5 ГГц, встроенной графикой Radeon 860M и встроенным нейронным модулем NPU производительностью до 50 TOPS в задачах ИИ.

Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X с эффективной частотой 8 533 МТ/с, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой гаммы и раскрывающейся на 180 градусов крышкой, корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,57 кг, батареей ёмкостью 65 Втч, двумя интерфейсами USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и двумя портами USB 3.2 Type‑A. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1765 долларов.

MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple…
Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не тольк…
ИИ больше не будут внедрять в Windows 11…
По сообщениям инсайдеров, компания Microsoft решила отказаться от автоматической установки приложения Mic…
ASUS повысила цены на ноутбуки спустя день после релиза…
Вчера Qualcomm представила серию процессоров Snapdragon X2 Elite в сотрудничестве с крупными производител…
Google выпустит Chrome для ПК на базе ARM64 с Linux на борту…
Компания Google наконец-то собирается выпустить браузер Google Chrome для компьютеров с Linux на архитект…
ASUS сравнила совй Zenbook A16 с MacBook Pro…
Библиотека нативных игр для macOS постепенно растёт, но количество доступных тайтлов всё равно значительн…
Ноутбук REDMI Book 14 2026 появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбуков REDMI Book 14 2026 и Book 16 2026, которые базиру…
В Windows 11 появится кастомизация «Панели задач» и «Пуска»…
Пользователи операционной системы Windows 10 давно привыкли к гибкой настройке интерфейса, но в Windows 1…
Представлен ноутбук Razer Blade 16 на Core Ultra 9 386H…
Компания Razer объявила о выпуске нового поколения ноутбука Blade 16, который основан на 16-ядерном Intel…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor