Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Go Ryzen Edition

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Go Ryzen Edition, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen AI 7 H 350 (архитектура Zen 5) с тактовой частотой до 5 ГГц, встроенной графикой Radeon 860M и встроенным нейронным модулем NPU производительностью до 50 TOPS в задачах ИИ.

Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X с эффективной частотой 8 533 МТ/с, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой гаммы и раскрывающейся на 180 градусов крышкой, корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,57 кг, батареей ёмкостью 65 Втч, двумя интерфейсами USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и двумя портами USB 3.2 Type‑A. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1765 долларов.