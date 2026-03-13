MacBook Neo получил процессор от MediaTek

Компания Apple пошла на серьёзные компромиссы, чтобы установить цену на MacBook Neo на уровне 599 долларов. И теперь стало известно, что это решение затронуло не только клавиатуру, экран и процессор, но и сетевой чип бюджетного ноутбука. Практически все современные модели MacBook используют сетевые решения от Broadcom либо собственный чип Apple под названием Apple N1. Однако в случае MacBook Neo компания выбрала модуль от MediaTek. Как и многие другие нестандартные инженерные решения в этой модели, переход на чип MediaTek, скорее всего, связан со стремлением снизить себестоимость устройства. Правда, судя по первым тестам ноутбука, никаких серьёзных проблем в этом направлении у ноутбука нет — он отлично держит сеть и демонстрирует высокую скорость загрузки данных.

Кроме того, MacBook Neo оснащён 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408х1506 пикселей и яркостью 500 нит, тонкими симметричными рамками, поддержкой Touch ID, стереодинамиками с поддержкой Spatial Audio, фронтальной камерой 1080p, алюминиевым корпусом ярких цветов и клавиатурой в тон устройству. С другой стороны, он предлагает всего два порта порта USB Type-C, процессор A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и механический трекпад без функции чувствительности к силе нажатия. Впрочем, при цене в 599 долларов это достаточно слабые недостатки, на которые пользователи с огромной долей вероятности внимания обращать не будут. Тем более, что ноутбук работает на macOS.
