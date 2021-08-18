ASUS планирует удвоить поставки своих смартфонов

Всего несколько дней назад ASUS выпустила свои новейшие игровые смартфоны — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro (пока что только на своем внутреннем рынке в Китае). Важно отметить, что данные смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G ориентированы на рынок высокого класса. Недавно выпущенные смартфоны являются преемниками серии ASUS ROG Phone 5, выпущенной в марте этого года. Согласно отчетам, в первой половине этого года на долю ASUS приходилось около 90 процентов рынка тайваньских игровых смартфонов. С обновленной серией смартфонов аналитики решили, что компания хочет укрепить свои позиции на рынке игровых смартфонов, предоставив потенциальным покупателям достаточно качественное решение за адекватные деньги. Компания подтвердила, что серия ROG Phone 5, а также недавно анонсированная серия ROG Phone 5s, будут расширять присутствие компании на рынке смартфонов.

Более того, новые устройства позволили производителю выпускать больше смартфонов и продавать большие партии гаджетов. По оценкам компании, в 2020 году ей удалось продать около 500 000 единиц своих смартфонов, а в этом году компания планирует продать от 800 000 до 1 миллиона единиц, и в настоящее время это кажется вполне достижимым для бренда. При этом ASUS присутствует только в сегменте высококачественных смартфонов премиум-класса и больше не продает бюджетные или средние смартфоны. Соответственно, при наличии достаточно качественных решений и внушительного объёма продаж производитель вполне может выйти в топ.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 5
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