ASUS показала ProArt 4K HDR

В последнее время была просто тонна новостей о разнообразных игровых мониторах, а вот про профессиональные устройства для дизайнеров никто так и не заговорил. Сегодня мы эту оплошность исправим — компания ASUS официально представила новый монитор ProArt 4K HDR, который создавался специально для дизайнеров, которым нужна максимально качественная и реалистичная картинка. Конечно, в двух словах о данном продукте не расскажешь, ведь здесь очень много всего интересного имеется, но стоит понимать, что совсем скоро в продажу поступит очень крутая новинка. И если вы давно ждете чего-то в таком духе, то стоит дождаться официальных продаж и тогда можно будет уже предметно говорить о преимуществах и недостатках данного продукта.