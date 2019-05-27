ASUS показала шикарный ZenBook Edition 30

Компания ASUS, в честь своего 30-летия, представила совершенно уникальный ноутбук ZenBook Edition 30, который будет выполнен в ограниченном тираже и купить такой в обычном магазине розничной продажи точно не получится. Ноутбук выполнен в корпусе с покрытием из натуральной белой итальянской кожи, которая обрамлена розовым золотом, украшена драгоценными камням и уникальным стилем логотипа. Кроме того, ноутбук поставляется с полным комплектом фирменных аксессуаров, которые выполнены в том же стиле и выглядят просто потрясающе. Правда, стоит такая красота приличных денег и брать подобные ноутбуки стоит только ради коллекции или чего-то в таком духе. Белая кожа в повседневной жизни быстро докажет свою непрактичность.