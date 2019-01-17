ASUS показала доступную СЖО ROG Strix

Компания ASUS официально представила более-менее бюджетную систему жидкостного охлаждения ROG Strix, которая позволяет охладить ваш процессор и получить очень красивый вид внутри корпуса. Бюджетность и доступность продукта достигались благодаря всего одной секции радиатора — помпа, две шланги и радиатор диаметром 140 миллиметров обеспечат ваш процессор достаточным охлаждением. Проблема только в том, что это доступное устройство относительно всех остальных подобных систем этого бренда, тогда как в целом новинка бюджетной будет с большой натяжкой. Мы пока что ждем официальной цены для России, чтобы можно было оценить возможности устройства и рассказать вам о них. Но, в целом, помпа с подсветкой выглядит очень круто.