ASUS показала монитор ROG Strix XG27WQ

Компания ASUS официально представила свой новый игровой монитор ROG Strix XG27WQ, который может похвастаться изогнутой матрицей и достаточно приличным набором различных характеристик вроде частоты обновления в 165 Гц. Однако нужно понимать, что львиную часть стоимости забирает именно изогнутая матрица, которая даже вроде как позволяет играть с большим комфортом, но на самом деле в этом нет ничего крутого. Изогнутая матрица имеет смысл на телевизоре с диагональю 65 дюймов, который вы смотрите с метра или двух, но для монитора с диагональю 27 дюймов это совершенно бесполезная вещь, которая вам не даст ничего интересного. Зато стоимость самого монитора при этом заметно выросла и он уже не кажется таким привлекательным.