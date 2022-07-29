ASUS показала новый смартфон Zenfone 9

Компания ASUS анонсировала новый смартфон Zenfone 9.

Zenfone 9 представляет собой компактный смартфон с 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Новинка основана на мобильной платформе Snapdragon 8+ Gen 1. На борту до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

На задней панели смартфона имеется система из двух камер с основной камерой 50 МП и сверхширокоугольной камерой IMX 363 на 12 МП. Смартфон получил полностью обновленную систему охлаждения с испарительной камерой.

Устройство представлено в четырех цветах с приятной на ощупь текстурой. Автономность устройства обеспечивает батарея емкостью 4300 мАч. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12 с новейшим интерфейсом ASUS ZenUI 9.

Цену смартфона Zenfone 9 производитель не раскрывает.