ASUS повысила цены на ноутбуки спустя день после релиза

Вчера Qualcomm представила серию процессоров Snapdragon X2 Elite в сотрудничестве с крупными производителями вроде ASUS и HP. В тот же день ASUS выпустила дополнительные модели ноутбуков на базе процессоров Intel и AMD. Однако уже через день после выхода первых обзоров компания неожиданно повысила цены — настолько, что некоторые СМИ были вынуждены переписывать свои обзоры. Сообщается, что ASUS увеличила стоимость устройств на 100–350 долларов в зависимости от модели и конфигурации, вне зависимости от платформы. Это серьёзное изменение — например, прибавка в 350 долларов для модели стоимостью 1000 долларов фактически означает рост цены почти на треть.

Обозреватели техники обычно оценивают устройства с точки зрения их ценовой категории — бюджетные модели рассматриваются с позиции доступности, а устройства для профессионалов допускают более высокую цену. Но в сегменте около 1000 долларов такие изменения фактически переводят ноутбуки в совершенно другую категорию. Соответственно, если за 1000 долларов можно было закрыть глаза на какие-то проблемы с производительностью в играх или софте, то за 1350 долларов эти проблемы уже выглядят слишком существенными, дабы о них не говорить. Кроме того, конкурентов в сегменте 1350 долларов очень много, что делает новинки менее привлекательными в текущих условиях рынка. Странно, конечно, что бренд сразу не повысил цену — теперь аудитория будет смотреть на данные ноутбуки с меньшим интересом.
