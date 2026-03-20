Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT AI

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Pro 16 GT AI, которая основана на 12-ядерном чипе Intel Core Ultra 5 338H с тактовой частотой до 4,7 ГГц и вычислительной мощностью 180 TOPS в задачах ИИ. Новинка также характеризуется 32 ГБ ОЗУ с частотой до 9600 МТ/с, SSD с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, слотом M.2 2280 для еще одного накопителя, 16-дюймовsv OLED-экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит, точностью цветопередачи ΔE < 1 и сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, корпусом массой 1,72 кг и толщиной 15,9 мм, батареей ёмкостью 99,9 Втч, автономностью до 34,1 часа воспроизведения видео, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A, разъемом HDMI 2.1 FRL, ридером карт SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук оценен в Китае в эквивалент 1320 долларов.

