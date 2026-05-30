Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 18 AI

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков игровой моделью Predator Helios 18 AI (PH18-I71), которая базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти GDDR7, до 256 ГБ ОЗУ DDR5, тремя слотами для накопителей PCIe Gen 5 NVMe SSD суммарным объемом до 6 ТБ, 18-дюймовым Mini LED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 3840:2400 точек, яркостью 1000 нит в режиме HDR, полным охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления 120 Гц и 240 Гц в разрешении Full HD, а также поддержкой NVIDIA Advanced Optimus и NVIDIA G-SYNC, системой охлаждения с двумя вентиляторами Predator AeroBlade 3D, векторными тепловыми трубками и жидкометаллическим термоинтерфейсом, акустикой с шестью динамиками и поддержкой DTS:X Ultra, клавиатурой с индивидуальной RGB-подсветкой и механическими переключателями Predator MagKey 4.0, адаптерами Wi-Fi 7 Intel Killer BE1750x и сетевым контроллером Intel Killer Ethernet E5000B, корпусом массой 3,5 кг и батареей ёмкостью 99 Втч. Ноутбук станет доступен для покупки в августе, но цены на конфигурации пока не сообщаются.