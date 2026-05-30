Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 18 AI

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков игровой моделью Predator Helios 18 AI (PH18-I71), которая базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти GDDR7, до 256 ГБ ОЗУ DDR5, тремя слотами для накопителей PCIe Gen 5 NVMe SSD суммарным объемом до 6 ТБ, 18-дюймовым Mini LED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 3840:2400 точек, яркостью 1000 нит в режиме HDR, полным охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления 120 Гц и 240 Гц в разрешении Full HD, а также поддержкой NVIDIA Advanced Optimus и NVIDIA G-SYNC, системой охлаждения с двумя вентиляторами Predator AeroBlade 3D, векторными тепловыми трубками и жидкометаллическим термоинтерфейсом, акустикой с шестью динамиками и поддержкой DTS:X Ultra, клавиатурой с индивидуальной RGB-подсветкой и механическими переключателями Predator MagKey 4.0, адаптерами Wi-Fi 7 Intel Killer BE1750x и сетевым контроллером Intel Killer Ethernet E5000B, корпусом массой 3,5 кг и батареей ёмкостью 99 Втч. Ноутбук станет доступен для покупки в августе, но цены на конфигурации пока не сообщаются.

Google выпустит Chrome для ПК на базе ARM64 с Linux на борту…
Компания Google наконец-то собирается выпустить браузер Google Chrome для компьютеров с Linux на архитект…
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra оценили в 900 евро …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11), которая основана…
MacBook Neo получил процессор от MediaTek…
Компания Apple пошла на серьёзные компромиссы, чтобы установить цену на MacBook Neo на уровне 599 долларо…
Представлен ноутбук Razer Blade 16 на Core Ultra 9 386H…
Компания Razer объявила о выпуске нового поколения ноутбука Blade 16, который основан на 16-ядерном Intel…
Представлен игровой ноутбук Lenovo LOQ 15 на AMD Ryzen 7 250…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью LOQ 15 (15AHP11), которая базируется на 8…
ASUS выпустила ноутбуки на базе новых чипов Intel…
Сегодня компания ASUS Republic of Gamers официально анонсировала запуск ноутбуков ROG Strix G16 и Strix G…
Новый Alienware 15 получил очень урезанные характеристики…
Вероятно, пользователи ещё помнят времена, когда Alienware отказывалась делать тонкие ноутбуки — компания…
Samsung представила ноутбук Galaxy Book6 Enterprise Edition…
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book6 Enterprise Edition, которая предназ…
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor