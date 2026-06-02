ASUS представила ноутбук ProArt P16 на NVIDIA RTX Spark

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новыми моделями ProArt P16 и ProArt P14, которые основаны на платформе NVIDIA RTX Spark. Последняя оснащается графикой NVIDIA Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и тензорными ядрами пятого поколения с поддержкой вычислений FP4, которая соединяется через интерфейс NVIDIA NVLink-C2C с 20-ядерным чипом NVIDIA Grace. По данным производителя, данное решение справляется с рендером 3D-сцен объёмом 90 ГБ, редактированием видео в разрешении, созданием 4K-видео с использованием ИИ и запуска языковых моделей с 120 млрд параметров и контекстом до миллиона токенов. Также платформа подойдет для игр в разрешении 1440p при 100 кадрах в секунду.

Ноутбуки также оснащаются до 128 ГБ унифицированной памяти, облегченным по сравнению с предыдущим поколением корпусом, фирменными экранами Lumina Pro OLED с точностью цветопередачи Delta E менее 1, разрешением 4K и 3K соответственно, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой VRR и технологии NVIDIA G-Sync, яркостью 1600 нит и антибликовым покрытием, батареей ёмкостью до 99,9 Втч, тачпадом с виброоткликом и ОС Windows с расширенными возможностями ИИ. Устройства появятся в продаже осенью, но цены пока не раскрываются.
Представлен ноутбук Lenovo YOGA Air 14 Ultra Aura…
Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air 14 Ultra Aura, которая основана на чипах Intel Co…
Acer представила недорогой ноутбук Swift Air 14…
Компания Acer собирается составить более серьёзную конкуренцию MacBook Neo, представив миру новый Swift A…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B3 G1 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook B3 G1, которая вышла в размерах на 14 и …
Представлен ноутбук Dell Pro 14 Premium…
Компания Dell объявила о выпуске ноутбука Pro 14 Premium, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 335…
Представлен ноутбук HONOR MagicBook 16 2026…
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые оц…
В России представлены ноутбуки Tecno MEGABOOK S16…
Компания TECNO сообщила о начале реализации в России сразу нескольких своих новых продуктов: ультралёгког…
Microsoft втиснула Copilot в Windows 11…
Компания Microsoft продолжает экспериментировать с тем, как встроить Copilot в Windows 11, и компания, по…
Представлен ноутбук Dell XPS 16 на Core Ultra X7 358H…
Компания Dell пополнила ассортимент компьютеров моделью XPS 16 (2026), которая основана на 16-ядерном чип…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor