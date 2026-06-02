ASUS представила ноутбук ProArt P16 на NVIDIA RTX Spark

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новыми моделями ProArt P16 и ProArt P14, которые основаны на платформе NVIDIA RTX Spark. Последняя оснащается графикой NVIDIA Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и тензорными ядрами пятого поколения с поддержкой вычислений FP4, которая соединяется через интерфейс NVIDIA NVLink-C2C с 20-ядерным чипом NVIDIA Grace. По данным производителя, данное решение справляется с рендером 3D-сцен объёмом 90 ГБ, редактированием видео в разрешении, созданием 4K-видео с использованием ИИ и запуска языковых моделей с 120 млрд параметров и контекстом до миллиона токенов. Также платформа подойдет для игр в разрешении 1440p при 100 кадрах в секунду.

Ноутбуки также оснащаются до 128 ГБ унифицированной памяти, облегченным по сравнению с предыдущим поколением корпусом, фирменными экранами Lumina Pro OLED с точностью цветопередачи Delta E менее 1, разрешением 4K и 3K соответственно, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой VRR и технологии NVIDIA G-Sync, яркостью 1600 нит и антибликовым покрытием, батареей ёмкостью до 99,9 Втч, тачпадом с виброоткликом и ОС Windows с расширенными возможностями ИИ. Устройства появятся в продаже осенью, но цены пока не раскрываются.