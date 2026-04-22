Apple прекращает поддержку компьютеров на базе Intel

Компания Apple делает macOS 26 последней официальной версией операционной системы с поддержкой компьютеров Mac на процессорах Intel. Это означает, что начиная с выхода macOS 27 в следующем году новые версии системы будут доступны только для устройств на чипах линейки Apple Silicon M-серии. В macOS 26 с кодовым названием Tahoe поддержка Intel-моделей ещё сохранится — среди совместимых устройств называются Mac Pro 2019 года, MacBook Pro 16 2019 года, MacBook Pro 13 2020 года и 27-дюймовый iMac 2020 года. Эти модели получат обновление до macOS Tahoe в этом году, а выпуск macOS 27 станет официальной финальной точкой для Intel в Mac. Таким образом завершается целая эпоха компьютеров Apple на архитектуре x86. Одновременно это может стать последним крупным этапом для сообщества Hackintosh, которое многие годы адаптировало macOS для обычных ПК.

Переход на Apple Silicon официально стартовал в конце 2020 года с выходом процессора M1 — первого собственного решения Apple для Mac, объединившего центральный процессор, графику и другие ключевые компоненты в единой системе-на-чипе. Стоит напомнить, что Apple задолго до этого разрабатывала собственные мобильные процессоры серии A для iPhone и iPad, но отдельная линейка для компьютеров появилась сравнительно недавно. И, видимо, на WWDC 2026 компания официально сообщит о прекращении поддержки компьютеров на базе процессоров Intel — это вполне ожидаемо на фоне развития собственной линейки процессоров.