Apple прекращает поддержку компьютеров на базе Intel

Компания Apple делает macOS 26 последней официальной версией операционной системы с поддержкой компьютеров Mac на процессорах Intel. Это означает, что начиная с выхода macOS 27 в следующем году новые версии системы будут доступны только для устройств на чипах линейки Apple Silicon M-серии. В macOS 26 с кодовым названием Tahoe поддержка Intel-моделей ещё сохранится — среди совместимых устройств называются Mac Pro 2019 года, MacBook Pro 16 2019 года, MacBook Pro 13 2020 года и 27-дюймовый iMac 2020 года. Эти модели получат обновление до macOS Tahoe в этом году, а выпуск macOS 27 станет официальной финальной точкой для Intel в Mac. Таким образом завершается целая эпоха компьютеров Apple на архитектуре x86. Одновременно это может стать последним крупным этапом для сообщества Hackintosh, которое многие годы адаптировало macOS для обычных ПК.

Переход на Apple Silicon официально стартовал в конце 2020 года с выходом процессора M1 — первого собственного решения Apple для Mac, объединившего центральный процессор, графику и другие ключевые компоненты в единой системе-на-чипе. Стоит напомнить, что Apple задолго до этого разрабатывала собственные мобильные процессоры серии A для iPhone и iPad, но отдельная линейка для компьютеров появилась сравнительно недавно. И, видимо, на WWDC 2026 компания официально сообщит о прекращении поддержки компьютеров на базе процессоров Intel — это вполне ожидаемо на фоне развития собственной линейки процессоров.
В Германии запретили продажи ноутбуков ASUS и Acer…
Согласно последнему решению Мюнхенского земельного суда, компании ASUS и Acer лишены права напрямую прода…
Razer обновила ноутбук Blade 16 свежим чипом…
Razer обновляет свой игровой ноутбук Blade 16, делая упор на производительность и автономность. Устройств…
Windows 11 получит очень важный апдейт…
Спустя почти пять лет Microsoft наконец возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11 — её …
Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на …
Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительн…
Apple представила недорогой MacBook Neo…
После нескольких месяцев утечек и слухов компания Apple наконец представила свой первый «бюджетный» MacBo…
Apple MacBook Neo продают за 70000 рублей…
Вчера компания Apple объявила о выпуске своего самого доступного MacBook –MacBook Neo. В базовой версии о…
Lenovo повышает цены на свои ПК…
В новом письме партнёрам по каналу продаж компания Lenovo предупредила о предстоящем росте цен на ПК в ма…
Новый MacBook получит жёлтый цвет корпуса и 8 ГБ ОЗУ…
Предполагаемый «бюджетный» MacBook может выйти уже в конце этого года. Отраслевые аналитики говорят о ком…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
