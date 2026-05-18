В Windows 11 появится кастомизация «Панели задач» и «Пуска»

Пользователи операционной системы Windows 10 давно привыкли к гибкой настройке интерфейса, но в Windows 11 эта возможность долгое время оставалась сильно ограниченной. Теперь Microsoft постепенно возвращает расширенную кастомизацию — в рамках программы Windows Insider в экспериментальном канале в ближайшие недели появится полноценная поддержка изменения положения панели задач и меню «Пуск». В частности, панель задач можно будет перемещать к верхней, нижней, левой или правой части экрана. При этом появится возможность отдельно настраивать выравнивание значков в зависимости от выбранного положения — по центру, слева, справа или в верхней части панели. Дополнительно пользователи смогут уменьшать размер иконок и делать панель задач более компактной, что поможет освободить больше полезного пространства на экране.

Параллельно тестируется обновлённая система настройки меню «Пуск», которая даёт больше контроля над его поведением. Появится возможность выбирать размер меню — от компактного до увеличенного, а также отдельно скрывать или отображать разделы закреплённых приложений, недавних файлов и списка всех приложений. Кроме того, можно будет убрать имя пользователя и аватар, что полезно при демонстрации экрана или на презентациях. Ранее таких настроек в Windows 11 не было, и интерфейс оставался практически одинаковым для всех пользователей. Правда, странно, что всё это появится у компании Microsoft лишь спустя столько лет.
