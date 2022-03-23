ASUS представила 14-дюймовые ноутбуки Zenbook 2022 года

Компания ASUS выпускает Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED.

Новые ноутбуки ASUS прошли сертификацию PANTONE Validated на соответствие стандарту точности цветопередачи, имеют 100% цветовую гамму DCI-P3 кинематографического уровня для ярких цветов и сертифицированы TÜV для снижения уровня синего света. Они оснащены сенсорным экраном 2,8K OLED HDR NanoEdge с коэффициентом контрастности 1 000 000:1.

Zenbook 14X OLED комплектуется процессором Intel Core i7 11-го поколения, а Zenbook 14 Flip OLED оснащен мобильным процессором AMD Ryzen серии 5000, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем PCIe 3.0 x4 M.2 (512 ГБ или 1 ТБ), модулем Intel WiFi 6. Есть датчик отпечатков пальцев для быстрого входа в систему. Пользователю доступны различные порты ввода-вывода: USB 3.2 Gen 2 Type-A, два порта USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, слот для карты microSD и аудиоразъем.

Стоимость ASUS Zenbook 14X OLED составляет 1399,99 долларов, а Zenbook 14 Flip OLED оценен в 1099,99 долларов.