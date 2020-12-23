ASUS представила 28-дюймовый 4K-монитор TUF Gaming VG289Q1A

ASUS представила 28-дюймовый монитор серии TUF Gaming. VG289Q1A имеет плоский экран с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей).

IPS-дисплей обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3 90%. Максимальная яркость монитора составляет 350 кд/м2, контрастность 1000: 1. Частота обновления экрана 60 Гц, а время отклика 5 мс.

Монитор поддерживает технологию HDR10, Adaptive-Sync и FreeSync. VG289Q1A оснащен игровые настройками, такими как Shadow Boost, GamePlus и GameVisual. Новая модель предлагает широкие возможности подключения один порт DisplayPort1.2, два HDMI v2.0 и разъем для наушников.

Монитор можно наклонить и повернуть в стороны. Компания не раскрыла дату запуска монитора и его цену.
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