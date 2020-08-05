ASUS представила 4K-монитор с кадровой частотой 120 Гц

Компания ASUS официально анонсировала первый игровой монитор с разрешением 4K, поддержкой кадровой частоты 120 Гц и сертификацией HDMI 2.1. Речь идет о 43-дюймовой модели, у которой пока даже нет имени. Утверждается, что монитор получил сертификацию HDMI 2.1 и прошел тесты компании Allion Labs на совместимость и валидацию. Новинка также характеризуется полной совместимостью с игровыми приставками нового поколения и пропускной способностью до 48 Гбит/с (что необходимо для 120-герцевого режима в разрешении 4K UHD). Дата официальной презентации и ориентировочная цена монитора будут объявлены позже.