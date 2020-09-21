ASUS представила ExpertBook в Индии

Стоит отметить, что в последнее время все крупные производители электроники активно выпускают свои новинки на территории Индии, так как работать с китайским рынком сейчас из-за санкций довольно проблематично. Да и сам рынок Индии пока что слабо оккупирован крупными производителями, так что его можно привлечь к своей новой продукции. Например, вот компания ASUS официально представила линейку ноутбуков ExpertBook на территории страны. Это крайне интересные устройства, которые отлично справляются с поставленными задачами, при этом нет проблем со стоимостью, так как производитель понимает, как привлечь местных покупателей. Получился крутой продукт с хорошей стоимостью — что может быть лучше на самом деле? Рады за Индию.

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