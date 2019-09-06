ASUS представила ROG Phone II Ultimate Edition с 1 ТБ памяти

2019-09-06, Автор - Anna; Продукт - ASUS ROG Phone II Ultimate Edition; [15]
ASUS ROG Phone II будет самый мощный Android телефон при запуске, во многом благодаря процессору Snapdragon 855 Plus. Но это не мешает ASUS сделать телефон еще безумнее.

Компания анонсировала обновленную версию ROG Phone II Ultimate Edition. Новинка будет иметь большой объем памяти в 1 ТБ с технологией хранения UFS 3.0 и матовую черную отделку вместо глянцевой. Телефон получит 6,59-дюймовый OLED дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления кадров 120 Гц и 12 Гбайт оперативной памяти. Работу обеспечивает батарея на 6000 мА·ч, которая позволит длительное время играть в игры с частотой обновления кадров 60 Гц. От перегрева смартфон защищает система охлаждения с испарительной камерой.

ROG Phone II Ultimate Edition поддерживает стандарт Cat20 4G/LTE, что обеспечивает скорость скачивания данных до 2 Гбит/с. На задней стороне расположена основная двойная камера на основе сенсоров 48 МП+13 МП, а фронтальная камера полагается на работу 24 МП датчика. ASUS покажет цены и доступность обеих моделей ROG Phone II в октябре этого года.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone II Ultimate Edition
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