ASUS представила ZenBook 14 на AMD Ryzen

Сегодня состоялось знаменательное событие — компания ASUS выпустила свой новый ноутбук ZenBook 14 на процессорах AMD Ryzen. Это увлекательно тем, что компания ранее продемонстрировала достаточно хорошие ноутбуки, но на процессорах от компании Intel и это позволило выйти на совершенно новый уровень уже с процессорами «красной» компании. Теперь у потенциальных покупателей будет хоть какой-то выбор, ведь вы сможете посмотреть на разные модели, выбрать то, что вам больше нравится, и приобрести именно тот ноутбук, который подходит по производительности и стоимости. Обычно ZenBook радовали нас исключительно процессорами от компании Intel, а теперь вот ситуация в корне изменилась. И нам это нравится, ведь конкуренция всегда хорошо.