ASUS представила ZenBook Flip 13 (UX362) и ZenBook Flip 15 (UX562), ноутбуки-трансформеры с экранами диагональю 13,3 и 15,6 дюйма соответственно, отличающиеся невероятной компактностью. Они занимают на столе на 10% меньше площади, чем предшествующие модели.

Узкая рамка, компактный размер: великолепный дисплей диагональю 13,3 или 15,6 дюйма заключен в невероятно узкую рамку, благодаря которой устройство стало еще компактнее

Инновационные решения: тачпад ноутбука может превращаться в сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой, дополнительная камера предназначена для приложений смешанной реальности

Высокая производительность: процессор Intel Core 8-го поколения, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe; модель ZenBook Flip 15 оснащена дискретной видеокартой и дисплеем профессионального уровня с сертификацией PANTONE

Надежное поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать экран на 360°; при открывании крышки клавиатура приподнимается под оптимальным для набора текста углом; поворотный механизм рассчитан на более чем 20 000 циклов открытия/закрытия