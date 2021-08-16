ASUS представила безумно мощный игровой смартфон

Несмотря на то, что на рынке мобильных игр банально нет ни единой игры, которая могла бы требовать внушительную производительность процессора и большой объём оперативной памяти, крупные производители смартфонов всё равно продолжают выпускать свои игровые смартфоны. Например, компания ASUS вдруг представила сразу две версии своего прошлогоднего ROG Phone 5 — теперь новинки называются ROG Phone 5s и 5s Pro и несут на борту внушительную производительность, которую, впрочем, всё равно некуда девать. Дело в том, что под капотом данных смартфонов расположен процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus, мощности которого хватит, чтобы запустить любую современную игру на смартфоне и даже на 50% не нагрузить свои ядра. Соответственно, если вы любите игры, то этот смартфон вас явно порадует.

Более того, производитель в S-версии реализовал до 16 ГБ оперативной памяти, чего, конечно, с головой хватит даже игровому компьютеру, а в Pro-версии этой же памяти может быть до 18 ГБ при 512 ГБ встроенной памяти. Опять же, мощность просто запредельная и далеко не у всех есть игровой ПК с такой производительностью. Также имеется большой дисплей с диагональю 6,72 дюйма, хорошая система охлаждения и поддержка кучи аксессуаров, которые сделают вашу жизнь приятнее. Другое дело, что Pro-версия идёт со вторым дисплеем на тыльной панели, который никому не нужен, и лучше всё же брать S-версию, которая стоит дешевле, но в плане производительности не уступает старшему брату.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 5s
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